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        Santa Maria Kilisesi'ne saldıranlar "suşi ustası"ymış! Yeni detaylar

        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve 1 kişinin ölümüne yol açan saldırganların bir yıl boyunca bir suşicide çalıştıkları ortaya çıktı. Diğer yandan yapılan çalışmalarda saldırganların kıyafetleri, silahları da bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:46
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          İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi saldırganlarının önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler'de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.

        • 2

          Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldıran Rusya uyruklu D.T.'nin yakalanmamak için sakallarını kestiği ancak daha çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

        • 3

          Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik Pazar günü ait sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        • 4

          Olayın ardından İstanbul emniyeti saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

        • 5

          Çalışmalarda saldırganların Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin de aralarında bulunduğu 52 kişi olaydan 10 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

        • 6

          Saldırganların olayda kullandığı silahlar, Kemerburgaz kent ormanında bulunurken kullandıkları Polonya plakalı araç ise Beylikdüzü'nde plakaları sökülerek terk edilmiş halde bulundu.

        • 7

          TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESTİLER

          Olaydan sonra silahlarını Kemerburgaz'da atan saldırganların, araçla Beylikdüzü'ne kaçtıkları, aracın plakasını söküp bir sokakta bıraktıkları öğrenildi.

        • 8

          Daha sonra Güvercintepe'de saklandıkları adrese minibüsle giden 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı.

        • 9

          SÖZDE SUŞİ USTASI

          Öte yandan şüphelilerin saldırıdan önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler'de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.

        • 10

          KIYAFETLERİ DE BULUNDU

          İki saldırganın kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu.

        • 11

          Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silahlara ait parçalar Belgrad Ormanı'nda bulunmuştu.

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          SALDIRI SIRASINDA GİYDİKLERİ KAMUFLAJ KIYAFETLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

          Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların saldırı sırasında giydiği kıyafetlerini Canfes Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerine atarak kaçtıkları tespit edildi.

        • 13

          Olay yeri inceleme ekipleri söz konusu sokakta yaptıkları araştırmada, çöp konteynerine atılmış kıyafetleri buldu. Bulunan kıyafetler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

        • 14

          MAHALLELİDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

          Sarıyer'de, Santa Maria Kilisesi, Pazar günü ayin sırasında 2 saldırgan tarafından saldırıya uğramış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya uğrayan kilisenin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar, kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        • 15

          Kilisenin bulunduğu Büyükdere Mahallesi sakinleri bir araya gelerek kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        • 16

          "ACILARINI PAYLAŞALIM DEDİK"

          Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, ziyaret öncesinde, "Pazar günü meydana gelen Büyükderemizdeki Santa Maria Kilisesi'nde bir canımız vefat etmiştir. Bunun üzüntüsünü biz halen üzerimizden atamadık.

        • 17

          olayısıyla şu anda yanımızda Rum, Ermeni, Hıristiyan, Müslüman vatandaşlarımızla birlikte rahibimizi ziyaret edelim, acılarını paylaşalım dedik. Biz hasta olduğumuzda, bizim cenazemiz olduğunda evlerinden tencerelerce yemek yapıp bize getiren insanlar bunlar. Ramazan aylarında caddeye 'Ramazanınız kutlu olsun' diye pankartlar asan insanlar bunlar.

        • 18

          Biz burada komşuluk ilişkilerini çok iyi şekilde kurmuş insanlarız, çok güzel geçiniyoruz. Büyükderemiz böyle olaylara hiç şahit olmamış, dileğimiz odur ki, inşallah böyle acıları bir daha ne Büyükderemizde ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmaz" şeklinde konuştu.

        • 19

          "HEPSİYLE KARDEŞ GİBİ YAŞADIK"

          Mahalle sakini Cihan Ekinci ise, "Bizim çocukluğumuz burada geçti, biz her şeyi onlarla beraber yaşadık. Bizler Ermeni, Rum ayrımı yapmadık burada. Şu anda da buradan gitmiş olsalar dahi bütün hepsi bayramlarda bizi ararlar.

        • 20

          Cenazeleri olsa biz onların cenazesine gideriz. Bizim olsa onlar bizim cenazemize gelir. Burada hiç böyle şeyler olmadı. Burada, bir avuç yerde dört tane kilisemiz var. Hepsiyle biz kardeş gibi yaşadık, niye burayı seçtiler onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

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