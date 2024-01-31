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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu

        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu

        Konya'da bir kişi evini ilaçlatınca 7 yaşında bir çocuk zehirlenerek yaşamını yitirdi öte yandan 5 kişi de hastanelik oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:52 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:52
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        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
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        Konya'da kiracının evine yaptığı ilaçlamanın ardından üst katta oturan ev sahibinin ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel (7) zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 kişi de hastanede tedaviye alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde iki katlı evde meydana geldi. Eşi yurt dışında çalışan Ayşe Temel (40), sömestir tatili nedeniyle çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes Temel ile birlikte annesi Necla Duran'ın evine gitti.

        Fotoğraf: DHA

        İLAÇLATIP EVDEN AYRILDI

        Alt katta oturan inşaat işçisi Suriye uyruklu Abdülkerim Ahmet de geçen pazartesi günü evinin çeşitli yerlerine peçete ve kağıt üzerine böcek ilaçları koyup, cam ve kapıları bantladı. Ardından eşi ve çocuklarını bir yakınlarının evine bıraktıktan sonra Çumra ilçesine çalışmaya gitti.

        Fotoğraf: DHA

        ZEHİRLENDİKLERİ ANLAŞILDI

        Ayşe Temel, dün gece göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye gitti. Tedavisinin ardından taburcu olup, annesinin evine döndü. Bugün de Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin ile yeğenleri Mine Büyükgör (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine Numune Hastanesi gitti. Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı.

        Fotoğraf: DHA

        KALBİ ÇALIŞTIRILDI, ANCAK YAŞAMINI YİTİRDİ

        Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmemesi üzerine şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından evde inceleme yapan polis, ilk belirlemelere göre ailenin, kiracının evin birçok noktasına koyduğu böcek ilacından zehirlendiğini saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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