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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oluyor. Enflasyon muhasebesinin borsa şirketlerini nasıl etkileyeceğini dile getiren Sezan, özellikle borçlu, malvarlığı yüksek olan ve stoku yüksek şirketlerde nasıl bir etki görüleceğini analiz ediyor. Sezen, ihracatçı beyaz eşya şirketleri, perakende, enerji şirketleri ile holdinglerin yeni dönem ekonomi politikalarından nasıl etkileneceğini anlatıyor.

NEDEN HOLDİNGLER VE ENERJİSA?

İş Yatırım'ın öneri listesinde bulunan şirketlerin ele alındığı programda Arçelik ve Şişecam'ın hangi yönleri ile tercih edildiğini dile getiren Sezan, Koç Holding ve Sabancı Holding'in iştiraklerine göre hangi oranda iskontolu işlem gördüğü ve bu durumun ne kadar süreceğini değerlendiriyor. Enerji ve emtia şirketlerinin tercih edilmediği ortamda Enerjisa'nın neden model portföyde yer aldığını anlatan Sezan, bankalar, telekomünikasyon şirketleri ile gıdada sıkı para politikasının etkilerinin neler olabileceğine yönelik tahminlerini dile getiriyor. Sezan bir çok aracı kurumun öneri listesinde yer alan Mavi Giyim'e yönelik bilanço gerçekleşmeleri ve beklentilerini de anlatıyor.

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YABANCI ÇIKTIĞI HİSSELERE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Sezan, borsa şirketlerinin piyasa değerini anlatırken şirketlerin şu anda ucuz mu pahalı mı olduğunu dile getirirken borsada beklenen yabancı alımlarının pandemi sonrası yabancı yatırımcının çıktığı hisselere geri dönüşü şeklinde mi olacağı yönündeki görüşleri ele alıyor.

Borsa İstanbul bir süredir devam eden yatay trendin kırılıp kırılmadığına dair görüşlerini de aktaran Sezan, sıkı para politikasına yönelik düşüncelerini paylaşırken enflasyon ve faizde yılın ikinci yarısında beklenen düşüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik tahminlerini dile getiriyor. Sezan, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisini de yorumlarken global gelişmelerin Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisinin ne olacağını değerlendiriyor.