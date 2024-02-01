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        Haberler Gündem Güncel Karar çıktı! Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı! - Son dakika haberleri

        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit davasında "akıl sağlığı" kararı

        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medyada tehdit eden Mustafa N.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığa, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza vermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:41
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        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
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        Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan sanığa, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza verilmedi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa N. ile taraf avukatları katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        ADLİ TIP RAPORU OKUNDU

        Duruşmada, dosyaya sunulan sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Sanığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı belirtilen raporda, suça ilişkin cezai sorumluluğunun da olmadığı kaydedildi.

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        YENİ RAPOR TALEBİ

        Rapora karşı beyanı sorulan sanık, "Rahatsızdım" dedi. Müşteki Hande Baladın'ın avukatı Ece Yetkin yeni rapor alınmasını istedi, TVF avukatı Ceren Nur Tutal davaya katılma talebinde bulundu.

        Sanık avukatı Adnan Mercan da mütalaaya katılarak, bu doğrultuda karar verilmesini talep etti. Esasa ilişkin görüşünü sorulan cumhuriyet savcısı ise davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olduğunu belirttiği sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

        Suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle TVF'nin katılma talebi ile ve müşteki avukatının yeni rapor alınması taleplerini reddeden mahkeme, davayı da karara bağladı.

        "SANIK SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYAMIYOR"

        Sanığın akıl hastalığı nedeniyle üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dikkati çeken mahkeme, ayrıca isnat edilen fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin de önemli derecede azalmış olduğunu kaydetti. Mahkeme, bu gerekçelerle sanığa ceza verilmesine yer olmadığı hükmü kurdu.

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        TEDAVİ ALTINA ALINMASINA KARAR VERİLDİ

        Sanık Mustafa N.'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağlayan mahkeme, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesine kadar sanığın bu durumunun devam etmesini de hükme bağladı.

        Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanığın avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Zaten silahlı tehdit unsurunun hiç oluşmadığını söyledik. Cezasızlık nedenleri de ortaya çıktı, olması gereken bir karar." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa N.'nin, milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından "yüzüne asit atarım" ve "arabanı tararım" şeklinde mesajlar atarak tehdit ettiği öne sürülmüştü.

        Sanığın mesajlarının "basit tehdit" suçundan öte, korku ve endişe oluşturduğu ifade edilen iddianamede, "silahla tehdit" suçunun unsurlarının oluştuğu ve söz konusu mesajların farklı zamanlarda aynı suçu işleme amacıyla yapıldığı belirtilmişti. İddianamede, sanığın zincirleme şekilde "kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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        #hande baladın
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