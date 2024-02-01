Lionel Messi'nin ilk sözleşmesini imzaladığı peçete açık artırmada!

Peçete 2000 yılının aralık ayında, o dönem Barcelona'nın sportif direktörü olan Carles Rexach, Messi'nin babası Jorge Messi ve menajer Horacio Gaggioli ile kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak Arjantinli genci kadrolarına katmak üzere anlaştığında imzalanmıştı.