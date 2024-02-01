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        Haberler Yaşam Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı

        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuğu polis kurtardı

        Avustralya polisi, oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:06
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          Avustralya Polisi, cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı.

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          Polis yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı.

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          Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" ifadelerini kullandı.

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          Paylaşılan görüntülerde, polisin Ethan'a kurtarıldıktan sonra oyuncak makinesi içerisinden herhangi bir oyuncağı isteyip istemediğini sorduğu anlar yer aldı.

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