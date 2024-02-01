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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki: Serge Aurier! GS son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki: Serge Aurier

        Sacha Boey transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Nottingham Forest'in sağ beki Serge Aurier ile anlaşma sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:33
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        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
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        Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Serge Aurier'i kadrosuna katıyor.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'in formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu ile anlaşmaya vardı.

        Habere göre Galatasaray ve İngiliz ekibi, anlaşmanın gerçekleşmesi için tüm belgeleri kontrol ediyor.

        Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi için görüşmelerin son aşamada olduğu da belirtildi.

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