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Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor transferi sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Serge Aurier'i kadrosuna katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest'in formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Habere göre Galatasaray ve İngiliz ekibi, anlaşmanın gerçekleşmesi için tüm belgeleri kontrol ediyor.

Serge Aurier'in Galatasaray'a transferi için görüşmelerin son aşamada olduğu da belirtildi.