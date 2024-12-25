İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. 18 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamlayan adaylar, İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında öğrencilere15 bin TL gelir imkanı sunulacak. Bilindiği gibi İBB burs başvuru sonucu 19 Aralık’ta adayların erişimine sunulmuştu. Peki, "İBB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nasıl öğrenilir?" İşte detaylar...