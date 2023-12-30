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İBB Şehir Tiyatroları; sezon boyunca salonlarında misafir ettiği, yazları Açık Hava Tiyatrosu’nda buluşup birlikte eğlendiği seyircisinin evine yeni yılın ilk gününde konuk oluyor.

Sahnelendiği yıllarda büyük bir ilgiyle takip edilen ve yıllarca kapalı gişe oynayan İstanbul Efendisi ve Şark Dişçisi; 1 Ocak 2024’te, İBB Şehir Tiyatroları YouTube kanalı üzerinden, sanatseverleri eski İstanbul’un macera dolu günlerine götürüyor.

Saat 15.30’da Musahipzade Celal’in kaleminden İstanbul Efendisi ve 19.30’da ise Hagop Baronyan’ın eğlenceli müzikali Şark Dişçisi oyunu, Engin Alkan rejisiyle SehirTiyatrolari1914/YouTube kanalında seyircilerle buluşacak.

İstanbul Efendisi

Seyircilere güzel ve anlamlı bir yeni yıl hediyesi vermek istediklerini belirten İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, "Sanatın ve tiyatronun en güzel hediyelerden biri olduğunu düşündük. Herkese iyi seyirler, güzel ve huzurlu seneler diliyoruz” dedi.

İBB Şehir Tiyatrosu'nun, başarılı bir yılı geride bıraktığını söyleyen Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise şöyle devam etti: "Tiyatromuzun 110 yıllık tarihinde, İstanbullular ve tiyatro seyircisiyle her zaman özel bir bağı olmuştur. Şehrin tiyatrosu olarak, açıkladığımız İstanbul Klasiklerle Buluşuyor repertuvarı, seyircimizin büyük beğenisiyle karşılaştı. Biletlerimiz satışa çıktıktan sonra bir saat gibi kısa bir sürede tükeniyor. Bu ilgi ve destekle, Klasikler repertuvarımıza, duyurduğumuz yeni oyunları seyircimizle buluşturarak devam ediyoruz. Yeni bir yıla girerken, seyircimize bir zamanlar tiyatromuzun sahnelediği, belleklerde iz bırakmış oyunlarımızdan Şark Dişçisi ve İstanbul Efendisi’ni youtube hesabımızdan online olarak paylaşıyoruz. Yeni bir yılın, sanatla ve tiyatroyla dolu dolu, sağlık içinde, umutlarımızı tazeleyerek gelmesi dileğiyle…”

Şark Dişçisi

Oyun Konuları:

Şark Dişçisi adlı müzikalde, tarihin belirsiz bir zamanından çıkıp gelen gezici bir tiyatro kumpanyası, 19. yüzyıl Osmanlı mizah yazınının en önemli kalemlerinden olan Hagop Baronyan’ın eğlenceli komedisini; müzikli, danslı, şenlikli bir gösteriyle bugünün seyircisiyle buluşturuyor. İstanbul Ermenileri arasında geçen; birbirini aldatan eşlerin, kavuşamayan aşıkların hikâyesini konu alan oyun, izleyenleri “bir arada güldüğümüz zamanları hatırlamaya” davet ediyor. Engin Alkan’ın yönettiği oyunun müzikleri Selim Atakan’a ait.

İstanbul Efendisi’nde, kızına uygun bir damat adayı bulmak için, dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç durumu anlatılıyor. Musahipzade Celâl‘in yazdığı oyunu Engin Alkan’ın yönetti.