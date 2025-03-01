İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Kuponu sağlıyor. Ramazan Kuponu Desteği, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden ihtiyaç durumu tespit edilmiş vatandaşlara veriliyor. 2 bin TL İBB Ramazan Desteği başvuru süreci ve yardımdan kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 bin TL tutarındaki destekten 100 bin ailenin yararlanacağını açıklamıştı. Peki, 2025 İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?