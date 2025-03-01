İBB'den 2 bin TL'lik Ramazan Kuponu Desteği! İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 Ramazan ayında ihtiyaç durumu tespit edilen ailelere destek verileceğini duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl 100 bin aileye 2 bin TL değerinde Ramazan Kuponu Desteği sağlanacağını belirtti. Peki, 2 bin TL'lik İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 İBB Ramazan Kuponu Desteği başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Kuponu sağlıyor. Ramazan Kuponu Desteği, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden ihtiyaç durumu tespit edilmiş vatandaşlara veriliyor. 2 bin TL İBB Ramazan Desteği başvuru süreci ve yardımdan kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 bin TL tutarındaki destekten 100 bin ailenin yararlanacağını açıklamıştı. Peki, 2025 İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DUYURDU!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelere 2 bin TL Ramazan Kuponu Desteği verileceğini duyurdu.
İmamoğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;
''Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda.''
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İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İBB Ramazan Kuponu Desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.
İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, resmi X hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak İstanbul'un 39 ilçesinde Ramazan Kuponu Desteğimize devam ediyoruz.
Destek, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı üzerinden ihtiyaç durumu tespit edilmiş vatandaşlara verilecektir.'' ifadelerini kullandı.
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İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında verilen geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yenidoğan desteği başvuru işlemleri sosyardim.ibb.gov.tr adresinden alınıyor.
Buna göre, Ramazan Desteği başvuruları da bu adres üzerinden alınacak.
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