İBB ve iştirakleri çalışanlarının Yapı ve Kredi Bankası tarafından yapılacak maaş ödemeleri, Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Yeni maaş ödeme protokolüyle personel başına peşin 27.000 TL promosyon için Yapı ve Kredi Bankası ile anlaşma sağlandı. Bu kapsamda Yapı ve Kredi bankası toplam 2.025.000.000 TL ödeme gerçekleştirecek. Maaş ortalamaları hesaba katıldığında bu rakam bir özel bankanın ödeyeceği en yüksek promosyon ücretlerinden biri olacak.