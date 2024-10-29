Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları 2024: İBB emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        İBB 10 bin TL pazar desteği başvuru tarihleri: 10 bin TL İBB pazar desteği başvuruları ne zaman?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak için emeklilere pazar desteği hayata geçirildi. İBB emeklilere pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL verilecek. Peki, 10 bin TL İBB pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte İBB pazar desteği başvuru şartları ve konu hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dar gelirli emeklilere pazar desteği sağlayacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi emeklilere pazar desteği kapsamında yıllık 10 bin TL ödenecek. Pazar desteğinden yararlanmak isteyenler, ‘’İBB emeklilere 10 Bin TL'lik pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimlere verilir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler…

        • 2

          İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için ‘’İBB Emeklilere Pazar Desteği’’ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

          İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

          Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.

        • 4

          İBB PAZAR DESTEĞİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

          Pazar Desteği ile birlikte düşük maaşlar sebebiyle geçinmekte zorlanan emeklilerin aile ekonomilerine destek olmak amaçlanıyor.

          İBB’den yapılan açıklamada İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin emekliye pazar yardımı verileceği belirtildi.

        • 5

          İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

          T.C. vatandaşı olunması

          60 yaş ve üstü emekli olunması

          İstanbul’da ikamet edilmesi

          Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması

          Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması

          Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması

        • 6

          İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

          Yılda 10 bin emekliye sağlanacak 10.000 TL’lik Pazar Desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek. İBB Pazar Desteği ödemelerinin kasım ve aralık aylarında yapılması hedefleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa