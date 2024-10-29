İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dar gelirli emeklilere pazar desteği sağlayacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi emeklilere pazar desteği kapsamında yıllık 10 bin TL ödenecek. Pazar desteğinden yararlanmak isteyenler, ‘’İBB emeklilere 10 Bin TL'lik pazar desteği başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimlere verilir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 İBB pazar desteği başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgiler…