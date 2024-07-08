İBB önünde "azmanbüs" protestosu

Adalar'da elektrikli minibüs tartışmaları sürerken Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde protestolar vardı.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen grup, İBB'nin önünde "Adalar'da azmanbüs olamaz" eylemi yaptı.

Adalılar, "İktidarın provası mı?", "Hiç güzel olmadı", "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizler taşıdı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine sloganlar attı.

"AZMANBÜS'LERİ DERHAL GERİ ÇEKİN"

Baykul, "azmanbüs protestoları" nedeniyle Adalıların ifadeye çağrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Azmanbüsün önünde duran yayalar, İETT'nin talebiyle emniyet tarafından tartaklanarak gözaltına alındılar. Barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan Adalıların, gözdağı amacıyla karakola ifadeye çağırılmasına hâlâ devam ediliyor. Sayın Ekrem İmamoğlu; adalarımızla ilgili bütün sorunları bizimle birlikte çözebilirsiniz. Adalıları dışlayarak ürettiğiniz, üreteceğiniz çözümler kaçınılmaz olarak yeni sorunlara, gerginliklere ve size karşı telafisi mümkün olmayacak bir güven kaybına yol açacaktır. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve Adalar'ın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz."

Basın açıklamasının ardından kalabalık, şarkı söyleyerek dağıldı.