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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İBB'nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi - İş-Yaşam Haberleri

        İBB'nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı sistem hattının yapımı İBB'den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 08:01 Güncelleme: 21.03.2025 - 08:02
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        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
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        İstanbul'daki bazı metro ve raylı sistemlerin yapım projesi, İBB'den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

        Karar 20 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'deki kararda, "Ekli 'Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

        Kararın '7. Kazım Karabekir-Topçağ-Ünamiye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı' projesini kapsadığı ifade edildi. Bugün yürürlüğe giren karara göre bahsi geçen metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak.

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