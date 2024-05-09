İBB, minik Eda Nur'un ölümünde kusuru belirlenen 4 kişinin ihracını istedi

İBB'den yapılan açıklamada, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Ağaç AŞ görevlileri hakkında, olayın gelişimiyle ilgili zafiyetin varlığının araştırılarak raporlandığı bildirildi.

Açıklamada, suda boğulma olayına istinaden hazırlanan raporda Ağaç AŞ uhdesinde işçi statüsündeki makine teknikeri F.K, kepçe operatörü S.A. ve tesisat ustası F.C. ile 2. Bölge Şefi C.Ş'nin gerçekleştirdikleri eylemlerin şirket disiplin yönergesinin "Disiplin Cezaları" başlıklı 4. maddesinde sayılan "III. İhraç" başlıklı ceza türüne tekabül ettiğinin değerlendirildiği, hükmünün tesis edilmesi maksadıyla soruşturma raporunun bir örneğinin Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerektiği belirtildi.

"Eylemleri nedeniyle Ağaç AŞ'de görevli makine teknikeri, kepçe operatörü, tesisat ustası ve 2. Bölge Şefi hakkında ihraç kararı önerildi. Karar, Ağaç AŞ Disiplin Kuruluyla paylaşıldı. Raporda, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli şube müdürü, teknik müdür yardımcısı ve bölge şefinin yaşanan ölüm olayıyla illiyet bağlarının olmadığı tespitine yer verildi. Bununla birlikte İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görevlilerinin olaydan iki gün önce saha incelemesi sırasında su birikintisi tespit etmeleri ve giderilmesine dönük talimat vermelerine rağmen, talimatla ilgili süreci takip etmemeleri nedeniyle uyarı ve kınama cezaları almaları gerektiği tavsiye edildi."

İDARİ SORUMLULUĞU SORUŞTURULDU

Fotoğraf: İHA

Olayla ilgili İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü görevlilerinin idari sorumluluğunun da soruşturulduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Soruşturmada Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U, Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y'nin, 26 Nisan 2024 tarihinde Ağaç AŞ görevlileri tarafından gerçekleştirilen kazı işlemi öncesinde ve sonraki süreçten haberdar edilmedikleri anlaşıldı. Kazı esnasında alanda bulunmadıkları, bu bağlamda yüklenici firma görevlileri tarafından sergilenen ihmalkar tutum ve davranışların neticesi olarak açık bırakılan 135 santimetre derinliğindeki çukurun su dolması nedeniyle 5 yaşında bir çocuğun boğularak hayatını kaybetmesi eyleminde doğrudan bir dahli ve illiyet bağı bulunmadığı tespit edildi." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda ayrıca ölümle ilgili doğrudan bağları bulunmamakla birlikte Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U, Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y. ve Ağaç AŞ yetkililerinin vuku bulan olayın gerçekleşme tarihinden iki gün önce 24 Nisan'da bakım çalışmalarını kontrol ettikleri sırada parkın bir lokasyonunda çim ve yürüyüş yolu üzerinde yüzeyde bir su sızıntısı/birikintisi olduğunu tespit ettiğine yer verildi. Müdür Z.D'nin sorunun tespitinin yapılması ve sorunun çözülmesi için talimat verdiği bilgisinin raporda paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İdare kontrol teşkilatının teknik konulardaki görev dağılımına göre süreci idare adına takip edecek olan kontrol mühendisi (makine mühendisi) M.E.Ö'nün 24 Nisan'da yapılan saha gezisindeki heyet arasında bulunmadığı (Başakşehir şefliği ofisinde bulunduğu), su sızıntısına/birikintisine dair sorunun giderilmesi yönünde M.E.Ö'nün bilgilendirilmediği/haberdar edilmediği, nitekim 26 Nisan'da yüklenici firma çalışanlarının idareye haber vermeksizin/bildirim yapmaksızın kazı çalışması yaptığının, dosya içeriğinde yer alan belgelerle sübuta erdiği anlaşıldı."

Müdür ve teknik personelin de soruşturulduğu aktarılan açıklamada, "Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D'nin 24 Nisan'da talimatının gereğinin yapılıp yapılmadığını takip etmemesi nedeniyle 'uyarma' cezası alması raporda tavsiye edildi. Talimata yönelik işlem tesis etmeyen kontrol mühendisi M.E.Ö'nün bilgilendirme noktasında eylemsiz kaldıkları anlaşılan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y'nin 'kınama' cezası alması gerektiği soruşturma raporunda yer aldı." bilgisi verildi.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.