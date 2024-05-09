Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İBB, minik Eda Nur'un ölümünde kusuru belirlenen 4 kişinin ihracını istedi

        İBB, minik Eda Nur'un ölümünde kusuru belirlenen 4 kişinin ihracını istedi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin başlattığı tahkikatı tamamladığını duyurdu. Hazırlanan raporda, Eda Nur'un ölümünde kusuru tespit edilen 4 kişinin ihracı istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 04:06 Güncelleme: 09.05.2024 - 04:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB, minik Eda Nur'un ölümünde kusuru belirlenen 4 kişinin ihracını istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB'den yapılan açıklamada, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Ağaç AŞ görevlileri hakkında, olayın gelişimiyle ilgili zafiyetin varlığının araştırılarak raporlandığı bildirildi.

        "BİLGİ VERİLMEDEN İŞLEM YAPILDI"

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; Ağaç AŞ uhdesinde işçi statüsündeki personelin İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bilgi vermeden işlem yaptığının tespit edildiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

        "Eylemleri nedeniyle Ağaç AŞ'de görevli makine teknikeri, kepçe operatörü, tesisat ustası ve 2. Bölge Şefi hakkında ihraç kararı önerildi. Karar, Ağaç AŞ Disiplin Kuruluyla paylaşıldı. Raporda, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli şube müdürü, teknik müdür yardımcısı ve bölge şefinin yaşanan ölüm olayıyla illiyet bağlarının olmadığı tespitine yer verildi. Bununla birlikte İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görevlilerinin olaydan iki gün önce saha incelemesi sırasında su birikintisi tespit etmeleri ve giderilmesine dönük talimat vermelerine rağmen, talimatla ilgili süreci takip etmemeleri nedeniyle uyarı ve kınama cezaları almaları gerektiği tavsiye edildi."

        Açıklamada, suda boğulma olayına istinaden hazırlanan raporda Ağaç AŞ uhdesinde işçi statüsündeki makine teknikeri F.K, kepçe operatörü S.A. ve tesisat ustası F.C. ile 2. Bölge Şefi C.Ş'nin gerçekleştirdikleri eylemlerin şirket disiplin yönergesinin "Disiplin Cezaları" başlıklı 4. maddesinde sayılan "III. İhraç" başlıklı ceza türüne tekabül ettiğinin değerlendirildiği, hükmünün tesis edilmesi maksadıyla soruşturma raporunun bir örneğinin Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerektiği belirtildi.

        İDARİ SORUMLULUĞU SORUŞTURULDU

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Olayla ilgili İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü görevlilerinin idari sorumluluğunun da soruşturulduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Soruşturmada Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U, Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y'nin, 26 Nisan 2024 tarihinde Ağaç AŞ görevlileri tarafından gerçekleştirilen kazı işlemi öncesinde ve sonraki süreçten haberdar edilmedikleri anlaşıldı. Kazı esnasında alanda bulunmadıkları, bu bağlamda yüklenici firma görevlileri tarafından sergilenen ihmalkar tutum ve davranışların neticesi olarak açık bırakılan 135 santimetre derinliğindeki çukurun su dolması nedeniyle 5 yaşında bir çocuğun boğularak hayatını kaybetmesi eyleminde doğrudan bir dahli ve illiyet bağı bulunmadığı tespit edildi." değerlendirmesi yapıldı.

        Raporda ayrıca ölümle ilgili doğrudan bağları bulunmamakla birlikte Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U, Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y. ve Ağaç AŞ yetkililerinin vuku bulan olayın gerçekleşme tarihinden iki gün önce 24 Nisan'da bakım çalışmalarını kontrol ettikleri sırada parkın bir lokasyonunda çim ve yürüyüş yolu üzerinde yüzeyde bir su sızıntısı/birikintisi olduğunu tespit ettiğine yer verildi. Müdür Z.D'nin sorunun tespitinin yapılması ve sorunun çözülmesi için talimat verdiği bilgisinin raporda paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "İdare kontrol teşkilatının teknik konulardaki görev dağılımına göre süreci idare adına takip edecek olan kontrol mühendisi (makine mühendisi) M.E.Ö'nün 24 Nisan'da yapılan saha gezisindeki heyet arasında bulunmadığı (Başakşehir şefliği ofisinde bulunduğu), su sızıntısına/birikintisine dair sorunun giderilmesi yönünde M.E.Ö'nün bilgilendirilmediği/haberdar edilmediği, nitekim 26 Nisan'da yüklenici firma çalışanlarının idareye haber vermeksizin/bildirim yapmaksızın kazı çalışması yaptığının, dosya içeriğinde yer alan belgelerle sübuta erdiği anlaşıldı."

        Müdür ve teknik personelin de soruşturulduğu aktarılan açıklamada, "Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D'nin 24 Nisan'da talimatının gereğinin yapılıp yapılmadığını takip etmemesi nedeniyle 'uyarma' cezası alması raporda tavsiye edildi. Talimata yönelik işlem tesis etmeyen kontrol mühendisi M.E.Ö'nün bilgilendirme noktasında eylemsiz kaldıkları anlaşılan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y'nin 'kınama' cezası alması gerektiği soruşturma raporunda yer aldı." bilgisi verildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #küçükçekmece
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Gövdesi üzerine inen uçak pistten kaldırıldı
        Gövdesi üzerine inen uçak pistten kaldırıldı
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı
        Otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı
        Böyle dönüş görülmedi!
        Böyle dönüş görülmedi!
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Habertürk Anasayfa