22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat ayında 671 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 12.64 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 12.64 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 862 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 22.071 kişilik istihdam öngörülüyor.
Listeye göre, Türkiye Petrolleri AŞ'ye (Tüpraş),Kırıkkale merkezli toplam 1.26 milyar TL yatırım bedelli ve 1.06 milyon
ton/yıl jet yakıtı, 748 bin 97 ton/yıl fuel-oil, 1.04 ton/yıl petrol bitümü ve petrol yağlarının diğer atıkları ile çeşitli
petrol gazları üretim kapasiteli tevsi ve modernizasyon yatırım için teşvik belgesi verildi.
METRO YATIRIMI
Bu kapsamında ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da 433 milyon TL yatırım bedelli, 13 kilometre uzunluğunda metro şehir içi yolcu taşımacılığı yatırımı için, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ, de Samsun'da 402 milyon TL yatırım bedelli ve 540.000 m3/yıl yonga levha, 122.256 m3/yıl melamin kaplı yonga üretim kapasiteli tevsi yatırımı için teşvik belgesi aldı.
Aynı gazetede yayımlanan, Şubat ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 311 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 5.5 milyar TL, ithal edilen makine ve teçhizat
tutarı 1.08 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 13 bin 128 olarak belirlendi. Ocak ayında ise 783 kuruluşa 13.99 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verilmişti.
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