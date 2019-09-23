İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri’nde oluşabilecek tüm pozisyonlar için personel alımı yapılacak. İBB iş başvurusu yapmak isteyenler kariyer.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecek. İşte Kariyer.ibb iş başvuru ekranı...

EKREM İMAMOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU

İBB GENEL İŞ BAŞVURU DUYURUSU

Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilanımıza yapacağınız başvurunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri’nde oluşabilecek tüm pozisyonlarımız için değerlendirmeye alınacak ve uygun olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz, tecrübelerinize ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatlarımız konusunda size daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

Göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

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