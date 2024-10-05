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        Haberler Bilgi Gündem İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, burs miktarı nedir, kimler alabilir?

        İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu ne zaman bitiyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL miktarında burs veriyor. Üç taksit halde ödenecek bursu almak isteyen öğrencilerin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, İBB bursu hakkında merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:43
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' başvuruları sürüyor. İBB; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden 100 bin kişiye 15 bin TL burs verecek. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          İBB BURSU MİKTARI NE KADAR?

          İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verecek. Burs, her biri 5 bin TL olmak üzere üç taksit halinde yatacak.

        • 3

          İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ

          Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

        • 4

          İBB BURS GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

          Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

          Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

          Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,

          Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

          Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

          Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

          Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        • 5

          İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          İBB burs başvuruları ve evrak işlemleri, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' veya 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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