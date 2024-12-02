İBB Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek verecek! Başvurular ne zaman başlıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira maddi destek sağlayacak. Söz konusu destek, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek. Peki, kimler İBB 'Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek Projesi'nden yararlanabilir? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuğu olan ve İstanbul'da ikamet eden 10 bin anneye bir defalığına mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapacak. Söz konusu destek, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek. Peki, kimler destekten yararlanabilir ve ödemeler ne zaman hesaba yatacak?
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ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE NAKDİ DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular ve gerekli duyurular 3 Aralık 2024 tarihinde İBB web sitesi üzerinden yapılacak.
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ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ödemeler, Ocak ayından itibaren İstanbulluların hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Ancak İBB henüz net bir tarih vermedi.
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NAKDİ DESTEK ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
- İstanbul’da ikamet ediyor olması
- Yüzde 40 ve üzeri engel raporu ve ÇÖZGER raporu bulunması
- Sosyal inceleme durumuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş olması.