İBB'den 150 taksi için ihale duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 yıllığına "uygulama bazlı taksi taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 aracın 150'si için 18 Şubat'ta ihaleye çıkılacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, 12 Eylül 2024'te "uygulama bazlı taksi taşımacılığı" için İBB Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 2 bin 500 taksinin 150'si için 18 Şubat'ta ihale yapılacağı belirtildi.

REKLAM advertisement1

Saat 10.00'da Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek ihalenin 17 Şubat saat 12.00'ye kadar kapalı teklif usulüyle yapılacağı aktarılan açıklamada, "İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin lira ve KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 lira olacak" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Açıklamada, ihaleye katılmak isteyenlerin evraklarını tamamlayıp başvurularını belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerektiği ifade edilerek, bu kişilerin, İstanbul'da ikamet etmesi, geçerli sürücü belgesinin bulunması ve adli sicil kaydının temiz olması gibi şartları karşılamaları istendi.

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabileceği, her katılımcının yalnızca bir plaka hakkı alabileceği bildirilen açıklamada, "İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde 1000 lira karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek" bilgisi verildi.

Açıklamada, taksi plakalarının kullanım hakkının 29 yılla sınırlı olacağı, bu taksilerin İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla hizmet vereceği belirtildi.