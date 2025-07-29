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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaylada silahlı kavga! 3 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Yaylada silahlı kavga! 3 kişi öldü!

        Giresun'da bir yaylada iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:47
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        Yaylada silahlı kavga! 3 kişi öldü!
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        Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.

        BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi. Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.

        Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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