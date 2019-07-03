Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, istifa eden İBB’nin Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan’ın yerine avukat Eren Sönmez getirildi. İBB’nin yeni Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy oldu. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Maltepe Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapıyordu.

Önceki gün yapılan atamalarda ise, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü’ne de Yavuz Saltık getirilmişti.