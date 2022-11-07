2022-2023 Eğitim yılı içerisinde ihtiyacı olan öğrencilere İBB burs veriyor. Burs almak isteyen öğrenciler gerekli şartları taşımak koşuluyla 26 Eylül - 16 Ekim 2022 tarihleri arasında İBB burs başvuru işlemlerini tamamladı. Başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınmıştı. Sonuçların ne zaman ve nerden duyurulacağı ise merak ediliyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte İBB Üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı…