İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatına destek için başlattığı “Genç Üniversiteli” burs programında sona yaklaşıyor. Bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine toplamda 15 bin TL burs verilmesi planlanırken, değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinde erişime açılacak. Maddi destekle öğrencilerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu program, binlerce gencin umut kaynağı oldu. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte güncel bilgiler...