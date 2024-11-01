Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025:İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        İBB burs başvuruları sona erdi! 2024-2025 İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        25 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuru tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatılmıştı. Buna göre, İBB burs başvuruları için süreç 1 Kasım Cuma günü sona erdi. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler, işlemlerini gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirdi. Peki, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL? İşte, 2024-2025 İBB burs başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:04 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          25 Eylül’de başlayan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuruları sona erdi. Henüz başvuru yapmamış olan üniversite öğrencileri ‘’İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılacak. Burs başvuru koşullarını karşılayan 100 bin öğrenci, yıllık 15 bin TL eğitim yardımından yararlanabilecek. İşte 2024-2025 İBB burs başvuru ekranı…

        • 2

          İBB BURS BAŞVURULARI SONA ERDİ

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuru tarihlerini açıklamıştı.

          Buna göre İBB burs başvuruları, 25 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

          Ancak daha sonra başvuru süreci uzatıldı. Alınan karara göre, İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları, 1 Kasım Cuma günü sona erdi.

        • 3

          2024 İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          İBB eğitim yardımı başvurularınızı ve ve evrak işlemlerinizi, gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

          Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

          Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

          Başvuruları kabul edilenlere kısa mesaj yolu ile bilgi verilecek. Aynı aileden 2 öğrenci eğitim yardımı için başvuruda bulunabilir.

          İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

          1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

          2. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

          3. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak

          4. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

          5. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

          6. Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

          7. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

        • 5

          İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

          1. Açık öğretimde okuyan öğrenciler

          2. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

          3. Ücretli değişim programında bulunanlar

        • 6

          DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

          1. Değerlendirmede, “eğitim yardımı değerlendirme kriterleri”ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

          2. Eğitim yardımı, değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

          3. Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

        • 7

          İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI BURSU NE KADAR?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye yıllık 15.000 TL eğitim yardımı yapacak.

        • 8

          İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

          Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. Geçen yıl eğitim yardımı alanlar bu yıl tekrar başvuracak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Habertürk Anasayfa