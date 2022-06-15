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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'de çok değerli bir hizmetin başlangıcında olduklarını söyledi.

Şehirlerin altyapılarıyla insanları mutlu ettiğini dile getiren İmamoğlu, "Altyapı da pek görünmez. Hatta görünmeze yatırım pek kurnaz siyasiler tarafından yöneticilere tavsiye edilmez. 'Ya bununla vaktini harcama, sonra insanlar gördüğüne oy verir, görmediğine vermez. Sakın bunu yapma.' vesaire derler. Biz buna inanmıyoruz. Biz milletimizin aklına, ferasetine, sağduyusuna, o güzel gönlüne yürekten inanıyoruz. O bakımdan altyapıyla erişmek istediğimiz huzuru, kaliteli şehirler duygusunu ısrarla İstanbul'da var etmeye ve buna yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu nedenle bu görevle hareket ediyoruz ve şehrin birçok noktasında dere ıslahları, atık su, yağmur suyu kanalları gibi iyileştirme ve yenileme çalışmalarına ciddi bir kaynak ayırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi diye başlattığımız aklı İstanbul'un 15 dere yatağına hediye etmek ve 15 milyon metrekarelik bir alanı burada İstanbullular için yeşil alana dönüştürmeyi gerçekleştirmek için yola çıktık." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda hemen hemen tamamında hem dere ıslahlarını yapıyoruz ya da yaptık hem de yeşil alanlarıyla ilgili çalışmaları başlattık ya da başlatmak üzereyiz. Bu kararlılığımıza devam edeceğiz. Özellikle dere ıslahlarını hemen hemen bitirdik. Bunun deniz bağlantılarını hemen hemen tamamladık. Kaldı ki kordonu çok severim. Biz o kordonu Beylikdüzü'nün marinasından inşallah Kumburgaz'ın ötesine kadar kocaman bir kordon, İstanbul'un 30-35 kilometrelik vatandaşının yürüdüğü, dolaştığı, Avrupa'nın konuştuğu bir sahil şeridi haline getirme konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk ve bunun ilk bölümünü de Büyükçekmece'nin hemen önündeki kordondan başlattık. Bugün de yine altyapı konusunda Dizdariye, Güzelce, Bahçelievler, Ulus, Pınartepe ve Muratçeşme mahalleleriyle birlikte yine bir bölümüyle de Beylikdüzü'ndeki atık su ve yağmur suyuyla ilgili yatırımlarımızı yaparak 415 milyon liralık yatırımla Büyükçekmece'de altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz."

GÜRPINAR STADI AÇIKLAMASI

İmamoğlu törendeki konuşmasında ayrıca şunları kaydetti: "Beylikdüzü Belediye Başkanlığım dönemde Gürpınar Stadı’nın yapılması, Beylikdüzü Belediyesi uhdesinde kalması ve orada sportif hizmetler yapılması noktasında bir mücadele vermiştik. Stadın da bir kısım tesisleri Büyükçekmece sınırlarında kalıyordu.

O zaman bizim, Büyükçekmece-Beylikdüzü Belediyesi arasında yazışmalar yaparak, işi hukukuna ve kurallara uygun hale getirip yapmaya dönük hareketlerimiz, hamlelerimiz olmuştur. Günün sonunda o zaman siyasi iradeyi tahakkümü altına almış bir avuç insan, ‘Stadı vermeyiz de vermeyiz' diye bir mücadelenin içine girdiler. Stadı kime vermiyorlar biliyor musunuz? Beylikdüzü Belediyesi’ne ya da Büyükçekmece Belediyesi’ne vermiyorlar. Çeşitli mazeretlerle, kurum ve kuruluşları da bu anlamda kullanıyorlar.

Günün sonunda karar aldık: Biz oraya, hakkımız olan bir biçimde, usule ve kurala uygun bir biçimde zabıtamızla gideceğiz ve stadı devralıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü bir tarafında bir avuç insan düğün, bayram yapıyor; bir tarafında da kafasına göre stadı kullanan bir ekip.

Oraya zabıtamızla gittiğimizde, karşımızda kimi gördük biliyor musunuz? Yüzlerce büyükşehir zabıtasını gördük. Niye? ‘Giremezsiniz' dediler bize. Birileri için büyükşehir zabıtası oraya yığıldı. Bu bahsettiğim yaklaşık 5 yıl önce.

Bize derhal yazı yazdılar. Dediler ki, ‘Burası Beylikdüzü ya da Büyükçekmece Belediyesi’nin değildir. Büyükşehir Belediyesi'nindir. Onun için giremezsiniz. Biz de bu kullanıcılara müsaade ediyoruz.'

Ne oldu. Biz de gittik 2019'da kazandık seçimi, Büyükşehir'in de sahibi olduk. Bu sefer de ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Burası Milli Emlak'ındır. Burayı Büyükşehir'e de vermeyiz.'

Yazışıyoruz, ediyoruz. Yetmiyor, mahkemeyi kazanıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürü’nü arıyorum. 2 defa. Ben bu konulara muhatap olmam. Arıyorum, gülmek ve onlara üzülerek bu duygularımı aktarmak için arıyorum. Hâlâ cevap verecekler. Teslim etmemek için, mahkeme kararını bile uygulayamıyorlar.”

"İSTANBUL VALİSİ'NE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA ŞİKAYET EDİYORUM…"

Konuyu 2 hafta önce İstanbul Valisi'ne de aktardığını söyleyen İmamoğlu "Bu konu size kadar gelsin istemezdim ama İstanbul’un Milli Emlak Müdürü, burayı İBB'ye niye teslim etmez, hangi akılla' dedim.

Ben de şimdi halkın huzurunda şikayet ediyorum. Gürpınar Stadı’nı, halkımıza sosyal tesisler olarak hizmet etmesi için; yüzme havuzunda çocuklarımızın yaz spor okuluna gitmesi için, stadında bir avuç insanın ne çevirdiğini bilmediğimiz birtakım eylem ve iş faaliyetlerinde bulunması yerine spor okullarının spor faaliyetlerinde bulunulması için, hukukun ve kanunun, mahkemenin verdiği yetkiyle, burayı teslim almamıza hangi duyguyla engel oluyorsunuz?

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü… Kime şikayet ediyorum? İstanbul Vali'sine şikayet ediyorum. Şehircilik Bakanlığı'na şikayet ediyorum. Derhal bu yanlışı düzeltin” dedi.

"İKTİDAR DEĞİŞMEDEN BU İŞLER DÜZELMEZ"

İmamoğlu şöyle devam etti, "Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz, gidip Ankara’yı da teslim alacağız. Bu başka düzelmez. İktidar değişmeden, bu işler düzelmez.

Dolayısıyla hizmetlerimize en güçlü şekilde devam edebilmemiz için, milletimizin huzur içerisinde, barış içerisinde, adil, eşit hizmet alabilmesi için, her yerde geçerli olan -ama Büyükçekmece’de ama Beylikdüzü’nde ama İstanbul’da ama Ankara’da- o bir avuç insanın aklının yerine, milletin aklının hakim olması için gece gündüz çalışacağız.

Bu aksiliklerin tamamen sona ermesi için; Büyükçekmece’de, Beylikdüzü’nde, Büyükşehir'de kazandığımız gibi, milletçe iktidarı da hep birlikte kazanacağız ve Türkiye’de her şeyin çok güzel olması için, çok mücadele edeceğiz."