Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.984,93 %-0,37
        DOLAR 34,0279 %0,07
        EURO 37,7072 %0,36
        GRAM ALTIN 2.727,87 %0,13
        FAİZ 42,58 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 30,81 %0,42
        BITCOIN 57.721,00 %-0,85
        GBP/TRY 44,7608 %0,25
        EUR/USD 1,1074 %0,28
        BRENT 72,82 %-1,26
        ÇEYREK ALTIN 4.460,07 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IAB Akademi, geleceğin mühendislerini dijital pazarlama iletişimi sektörüyle buluşturuyor - İş-Yaşam Haberleri

        IAB Akademi geleceğin mühendislerini dijital pazarlama iletişimi sektörüyle buluşturuyor

        İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından 2015 yılında başlatılan 'UniChallenge Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı', Tech versiyonuyla altıncı kez düzenleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        IAB, geleceğin mühendislerini dijital pazarlama sektörüyle buluşturuyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        UniChallengeTech, teknoloji odaklı dijital pazarlama iletişimi dünyasını mühendis adaylarına tanıtmayı ve teknoloji ile pazarlama iletişimini bir arada kullanmayı öğretmeyi hedefliyor. 16-27 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek program, katılımcılara kariyerlerine farklı bir bakış açısı kazandırmayı ve sektördeki yetenek ihtiyacını karşılamaya destek olmayı amaçlıyor.

        Bu yıl, programa Evyap Kariyer Sponsoru olarak destek verirken, Havas CX İstanbul ve Tooplay ise Destek Sponsoru olarak katkıda bulunuyor. Programın bu yılki tanıtım materyalleri FCB Artgroup tarafından hazırlandı.

        "Tech Yol Dijital" sloganı ile düzenlenen ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunların katılabileceği program, katılımcılara dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını tanıtacak. Katılımcılar, UniChallenge Tech süresince dijital dünyayı yakından tanıma, başarılı şirketlerin hikayelerini ajans ve reklamverenlerden dinleme ve küresel gelişmelerin sektöre etkilerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Katılımcılar, ayrıca, program kapsamında belirlenen bir proje üzerinde çalışarak hazırlayacakları sunumlarla yarışacaklar ve ilk 3’e giren ekipler, IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı kazanacaklar.

        50 kişilik katılımcı kontenjanı olan UniChallenge Tech’e mühendislik bölümlerinin yanı sıra Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik gibi bölümlerden yapılacak başvurulara da öncelik tanınacak. İlk beş yılında toplam 225 mezun veren UniChallenge Tech’in bu yılki başvuruları 6 Eylül’e kadar devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Çalışmalar 10 gün erken bitecek"
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Habertürk Anasayfa