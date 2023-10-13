I. Mahmud dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: I. Mahmud dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

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Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa’ya verilen kapitülasyonların da sürekli hale getirildiği ve bu yolla ticari faaliyetlerin arttırılmak istendiği I. Mahmud dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

I. Mahmud Dönemi Genel Özellikleri

1730 tarihinde Osmanlı Devleti’nin yeni padişahı olarak tahta geçen I. Mahmud ilk iş olarak Patrona Halil İsyanını bastırmıştır. Bir önceki padişah olan III. Ahmed’i tahttan indiren ve Lale Devri’ne son veren bu isyan, 1731 tarihinde bastırılmış; Patrona Halil ve isyana katılan yandaşlar yakalanarak idam edilmiştir.

I. Mahmud döneminde yaşanan İran savaşları da önemli bir yer tutmaktadır. 1730 – 1732, 1735 – 1736 ve 1742 – 1746 olmak üzere üç ayrı Osmanlı İran savaşının gerçekleştiği bu dönemde önce 1732’de Ahmet Paşa Antlaşması imzalanmış ancak bu antlaşmaya uymayan İran yeniden harekete geçerek Tiflis ve Revan’ı ele geçirmiştir. 1742 yılında tekrar başlayan savaşın sonunda ise taraflar 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması hükümlerine geri dönmüşlerdir.

1735 yılında gelindiğinde ise Osmanlı-Avusturya ve Rusya arasında 4 yıl sürecek olan bir savaş başlamıştır. Osmanlıların galibiyeti ile sonuçlanan bu savaş neticesinde hem Avusturya hem de Rusya barış istemek zorunda kalmış ve 1738 yılında imzalanan Belgrad antlaşması ile Belgrad ve Kuzey Sırbistan yeniden Osmanlı idaresi altına girmiştir.

I. Mahmud Dönemi Önemli Olayları

1730’da başlayan ve 1754 yılında sona eren I. Mahmud dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1730 yılında başlayan ve III. Ahmed saltanatını sona erdiren Patrona Halil İsyanı 1731 yılında bastırılmış ve Patrona Halil yakalanarak idam edilmiştir.

İran ile aralıklı olarak gerçekleşen üç savaşın sonunda her iki taraf da 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması’na uyacaklarını taahhüt etmişlerdir.

1735 ile 1739 yılları arasında süren Osmanlı, Rusya ve Avusturya arasındaki savaş Osmanlı galibiyeti ile sonuçlanmış ve 1739’da imzalanan Belgrad Antlaşması ile Kuzey Sırbistan ve Belgrad, Osmanlılara bırakılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.

Patrona Halil İsyanı işe sekteye uğrayan ıslahat ve reform hareketleri devam etmiştir.

I. Mahmud Dönemi Savaşları

Osmanlı – İran Savaşları

1730 – 1732, 1735 – 1736 ve 1742 – 1746 olmak üzere üç kez İran ile savaşılmıştır. İlk savaş 1732 yılında Ahmet Paşa Antlaşması ile sonlanmış ancak İran antlaşmaya uymayarak yeniden harekete geçerek 1736 tarihinde Tiflis ve Revan’ı ele geçirmiştir. Taraflar arasındaki son savaş ise 1742 tarihinde başlamış ve 1746 yılında her iki taraf da Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın geçerli olacağını belirtmiş ve savaş böylelikle sona ermiştir.

1735 – 1739 Osmanlı – Rusya – Avusturya Savaşları

Osmanlı galibiyeti ile biten savaşın ardından 1739’da Belgrad Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması ile kaybettiği Belgrad ile Kuzey Sırbistan’ı geri almıştır.

I. Mahmud Dönemi Yenilikleri

Bu dönemde askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır.

Karacı subay yetiştirmek üzere Hendesehane kurulmuştur.

Humbaracı Ocağı kurulmuştur.

Ordu alay, bölük ve tabur kısımlarına ayrılmıştır.

Ayasofya Kütüphanesi açılmıştır.

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