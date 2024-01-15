I. Abdülhamid dönemine ait 'Soyağacı' tablosu restore ediliyor

Osmanlı'nın 27. padişahı I. Abdülhamid döneminde yapılan eserlerde; padişah portreleri, tüm kompozisyonu kaplayan bir ağacın dallarında, madalyon çerçeveler içinde veriliyor. Padişah portreleri birbirlerine kurdelelerle bağlı bulunuyor. En üstte Osman Gazi, en altta Sultan I. Abdülhamid yer alıyor. Ağacın arkasında ise Sultanahmet Camisi ve meydanının görünümü göze çarpıyor.

Sürece ilişkin açıklama yapan Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, envanterde restorasyona ihtiyacı olan tablolar için atölyeleri bulunduğunu belirterek, "İşlemleri bu atölyede gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar, ilk etapta tespit edildikten sonra atölyeye nakli gerçekleştiriliyor. Burada her eser için uygun olması gereken restorasyon çalışmaları yapılarak, yerleşkede sergi alanına nakli gerçekleşiyor." dedi.

RESİM MÜZESİ VE DOLMABAHÇE SARAYI'NDA SERGİLENECEK

Biga, atölyede restore edilen tablolara ilişkin şunları söyledi:

"Restorasyonu yapılan eserler arasında 19. yüzyıl başlarına ait 'Viyana Kuşatması' bulunuyor. Bir de büyük boyutlu, dünyadaki önemli eserlerden biri bulunuyor. I. Abdülhamid dönemine ait anonim 'Soyağacı' tablosunun restorasyon süreci de atölyemizde yeni başladı. Bu eserin I. Abdülhamid dönemine ait üç 'Soyağacı' tablosundan biri olduğunu tespit ettik. Oldukça yıpranmış ve harap olmuş bir durumda atölyemize geldi. Restorasyon süreci de yeni başladı. 'Soyağacı', I. Abdülhamid döneminde getirilmiş bir eser ve çok kıymetli."

Sekiz kişilik bir ekip olarak çalıştıklarına dikkati çeken Biga, farklı çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini, restorasyondan sonra eserlerin bir kısmının Resim Müzesi'nde, bir kısmının da Dolmabahçe Sarayı'nda sergileneceğini kaydetti.

"BU ESERLERE DOKUNUYOR OLABİLMEK BENİ ÇOK ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

Restoratör ve Konservatör Fadimana Karabucak Yılmaz da, kullandıkları malzemelerin geri dönüşümlü olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Restorasyonu tek seferde, minimum müdahaleyle yapmaya çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, "Şu an geri dönüşümlü boyalarla rötuş işlemi yapıyorum. Bu eserlere dokunuyor olabilmek beni çok özel ve mutlu hissettiriyor. Eserlerin hepsinin hikayesi çok farklı. Her eser restorasyona geldiğinde ön araştırması oluyor ve biz de hangi döneme ait olduğunun bilgisini alıyoruz" diye konuştu.

MÜZEDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORYANTALİST TABLOSU DA VAR

Milli Saraylar Resim Müzesi Sorumlusu Gülsen Kaya ise, müzenin önemine işaret ederek, "Türkiye'de ve dünyada Osmanlı resim sanatının tek temsilcisi. Milli Saraylar olarak resim müzemizle gurur duyuyoruz. Müzede çok özel eserler bulunuyor. Bunlar arasında en dikkat çeken eser; Felix-Auguste Clement'in Said Halim Paşa Yalısı'ndan nakledilen, 'Gatah Çölü'nde Prens Halim'in Ceylan Avı: Tazı Payı' adlı tablosudur. Bu eser Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosudur." ifadelerini kullandı.

Milli Saraylar olarak hem müzecilik hem tanıtım hem de restorasyon anlamında kurumun önemli hizmetler yaptığını aktaran Kaya, "Kurumumuzun birçok önemli atölyesi var. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi de tablo restorasyon atölyesi. Eserlerimizin bakım, onarım çalışmaları yapılıyor. Tablolar, çerçeveler, sulu boyalar ayrı, kağıt eserler, yağlı boya eserler ve çerçeveler de ayrı onarım görüyor" şeklinde bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇMIŞTI

Müzede 600'e yakın eser sergilendiğini, 2024 yılında sanatseverlere eğitim alanında önemli hizmetler sunacaklarını dile getiren Kaya, "Geçen yıl 460 bin kişi Milli Saraylar Resim Müzesi'ni ziyaret etti. Bu müze 15 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bölümleriyle, yeni tefrişiyle genişleyerek ve yeni koleksiyonuyla hizmete girdi. 15 Ocak'tan itibaren de üç yılda 1 milyon kişi müzeyi ziyaret etti" dedi.