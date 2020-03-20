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Hyundai ve Kia Avrupa'da üretime ara veriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da kepenk indiren otomobil üreticileri arasına Hyundai ve Kia'da dahil oldu. Koreli üreticilerde yapılan açıklamaya göre, Hyundai'nin i30 ve Tucson modellerini banttan indirdiği Çekya'daki fabrikası üretime bir süre için ara verecekken, Kia'nın ise kompakt modeli Ceed ve Sportage modellerini ürettiği Slovakya tesisi geçici bir süre için faaliyetlerini askıya alacak

20.03.2020 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
Hyundai ve Kia
HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgını Avrupa otomotiv endüstrisindeki olumsuz etkisini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta başından bu yana kıtadaki neredeyse bütün otomotiv üreticileri birer birer üretimlerine ara verdiğini açıklamayı sürdürüyor.

Son olarak Koreli üreticiler Hyundai ve Kia da Avrupa'da otomotiv fabrikası kapatan markalar kervanına katıldıklarını bildirdi.

Hyundai'nin i30 ve Tucson modellerini banttan indirdiği Çekya'daki fabrikası üretime bir süre için ara verecekken, Kia'nın ise kompakt modeli Ceed ve Sportage modellerinin ürettiği Slovakya tesisi kepenk indirecek.

İki kardeş şirketin fabrikalarının Pazartesi'den itibaren 2 hafta kapalı kalacağı aktarılıyor.

 

Son gelişmeler ile birlikte, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı olarak fabrika kapatan otomotiv üreticileri arasında Volkswagen, Ford, PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel),Fiat Chrysler, Seat, Mercedes-Benz, Volvo, BMW, Toyota, Renault ve Rolls Royce bulunuyor.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Türkiye'de ise ilk fabrika kapatma kararı Ford Otosan'dan gelirken, Toyota ve Honda'da üretimlerine ara verdiğini açıkladı.

 

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