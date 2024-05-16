Nuri Alço, 40 gün sonra ilk kez görüntülendi
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, geçirdiği beyin kanamasından sonra ilk kez görüntülendi
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6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.
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73 yaşındaki Nuri Alço, Eskişehir'deki tedavi sürecinden sonra Ankara'ya nakil edilerek kalp pili takılmıştı.
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Nuri Alço, sağlığına kavuşur kavuşmaz, İstanbul'a gelerek dostlarını ziyaret etmeye başladı. Onlardan biri, sinemacı Metin Devrim oldu.
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Nuri Alço, ayrıca 'Sinema Güzeli' adlı yarışmasında birçok meslektaşıyla birlikte juri koltuğuna oturdu. Yarışmayı; Büşra Sütçoğlu ile Kaan Dere kazandı.