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        Haberler Spor Futbol İspanyol gazeteciler Arda Güler'in performansını yorumladı: O Real Madrid taraftarlarının zayıf noktası! - Futbol Haberleri

        İspanyol gazeteciler Arda Güler'in performansını yorumladı: O Real Madrid taraftarlarının zayıf noktası!

        İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 3 gol atan Arda Güler, İspanyol gazetecileri etkilemeye devam ediyor. İşte İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:22
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        • 1

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, son 4 karşılaşma olan Real Sociedad, Cadiz ve Granada maçında ilk 11'de forma şansı verdiği, Alaves karşısında da 62. dakikada oyuna aldığı Arda Güler, yeteneklerini sergilemeyi sürdürüyor.

        • 2

          Real Sociedad karşısında 29. dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandıran Arda Güler, Granada karşısında takımının ikinci, Alaves karşısında da Madrid temsilcisinin beşinci golünü ağlara gönderdi.

        • 3

          Ancelotti, Alaves maçının ardından "Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dediği Arda Güler, ligde 71 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

        • 4

          Real Madrid'i takip eden İspanyol gazeteciler, Arda Güler'in gelişimini ve son zamanlardaki performansını AA'ya değerlendirdi.

        • 5

          Fernando Sanchez Tavero: "Carlo Ancelotti, Arda'yı çok seviyor"

          Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Sanchez Tavero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arda Güler'in son karşılaşmalarda aldığı süreden sonra taraftarlarda heyecanın arttığını söyledi.

        • 6

          Arda Güler'in yeteneklerinin dünya standartlarında olduğunu belirten Tavero, taraftarların Arda'yı oynarken görmek istediğini dile getirdi.

          Arda'nın ligin kalan haftalarında daha çok süre alacağını düşündüğünü ifade eden Tavero, şu değerlendirmeyi yaptı:

          "Herkes Arda'nın bir elmas olduğunu düşünüyor. Gol atma konusunda bir yeteneği var. Arda, futbol dünyasındaki en büyük yeteneklerden birisi. O Madrid'de oynadığı için herkes çok memnun. Madrid taraftarları onu çok seviyor. Bir de not paylaşmak istiyorum; Ancelotti'nin torunlarının Arda Güler forması var. Ancelotti, Arda'yı çok seviyor. İtalyan teknik adamın 'Top Arda Güler'e aşık' sözünü söylediği zamanki gülümseme de bunu kanıtlıyor. Gelecek yıl Arda'nın takımda kalacağını düşünüyorum. Ancak Luka Modric ve Toni Kroos'a ne olacağını bekleyip görmek zorundayız."

        • 7

          Ivan Martin: "Real Madrid taraftarı Arda Güler'i izlemek için sabırsızlanıyor"

          Okdiario Gazetesi muhabiri Ivan Martin, Arda Güler'in son maçlarda beklenen performansı sergilediğini aktardı.

          Arda Güler'in Real Madrid taraftarlarınca çok sevildiğini vurgulayan Martin, "Arda'nın çok iyi olduğundan kimse şüphe duymuyordu. Yaptıkları bunu büyük bir şekilde kanıtlıyor. Real Madrid taraftarı Arda Güler'i izlemek için sabırsızlanıyor. Taraftarlar Arda Güler'in uzun yıllar Real Madrid'de forma giyeceğini düşünüyor. Luka Modric'in büyük olasılıkla ayrılmasıyla onun pozisyonunu alması ve orta sahada oynayabilmesi düşünülüyor. Ancak o hücumda da yardımcı olacaktır." diye konuştu.

        • 8

          Javier Rodriguez Pascual: "Kısa sürede çok gol atması dünya çapındaki yeteneğiyle açıklanabilir"

          Spor sitesi Relevo'dan Javier Rodriguez Pascual da Arda Güler'in sezonun sonunda yaptıklarıyla beklentileri karşıladığını söyledi.

          Pascual, İspanyol taraftarların her zaman Arda'nın yeteneklerini görmek için sabırsızlandığını belirterek, "Arda bu maçlarda yeteneklerini gösterdi. Arda'nın hem sahada hareket etme hem de gol atma konusunda özel bir yeteneği var. Neredeyse 71 dakikada bir gol attı. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok gol atması ancak onun dünya çapındaki yeteneğiyle açıklanabilir. Gol atmak futboldaki en zor şeydir ve Arda'da bu da var. Herkes yeteneğini biliyordu ama hiç kimse onun bu kadar etkili olacağını düşünmüyordu." ifadelerine yer verdi.

        • 9

          Luis Quintana: "Arda Güler her zaman izlemesi keyif veren çok yetenekli bir oyuncu"

          Radyo kanalı Cadena SER'den Luis Quintana, Arda Güler'in şansını bekleyerek akıllı davrandığını dile getirdi.

          Arda'nın şans geldiğinde genç yaşında Real Madrid forması giymeye hazır olduğunu gösterdiğini belirten Quintana, şunları kaydetti:

          "Aylar sonra beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Taraftarlar Arda Güler'i sahada görmek istedi. Kendisi her zaman izlemesi keyif veren çok yetenekli bir oyuncu. Real Madrid taraftarları bireysel yetenekleri takdir ediyor. Arda, çok az süre almasına rağmen pek çok gol attı. Henüz 19 yaşında olması ve Real Madrid'inki gibi bir forma giymesi onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyor. Bence Real Madrid taraftarları her zaman onu sahada daha çok görmek istiyor. Dakika sayısı arttıkça taraftarlar üzerindeki etkisinin de giderek arttığını düşünüyorum. Arda gelecek yıl kadroda yer bulacaktır."

        • 10

          Sergio Lopez: "Arda Güler, Real Madrid taraftarının zayıf noktası"

          Diario AS Gazetesi muhabiri Sergio Lopez, Arda Güler'in maçlarda gösterdiği performansla ne kadar kaliteli olduğunu hissettirdiğini söyledi.

          Kadroda çok sayıda orta saha oyuncusu olduğu için Arda Güler'in az forma şansı bulduğunu vurgulayan Lopez, "Arda Güler bir de sezon başında sakatlandı. Ona rağmen kendisini toparlamasını bildi. Taraftar da sakatlığından dolayı onu çok bekledi. Arda Güler, Real Madrid taraftarının zayıf noktası." dedi.

        • 11

          Lopez, Arda Güler'in topla ilişkisini kimse Carlo Ancelotti kadar güzel anlatamadığına dikkati çekerek, düşüncesini şöyle aktardı:

          "Carlo Ancelotti, 'Top Arda Güler'e aşık" dedi. Sadece tarif edilemeyecek kadar özel bir şeye sahip olan bir oyuncu için bu cümle kurulabilir. Ona güvenilirse dünya yıldızı olabilir. Harika bir sol ayağı var. Hatta onun da ötesinde, yaşına uygun olmayan bir öz güveni var. Çünkü o daha 18 yaşında Bernabeu'nun çimlerine adım attı. Attığı her adımda ona hafif gibi görünen ağır bir sırt çantası var. Daha da ileri gideceğini düşünüyorum."

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