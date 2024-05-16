Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan ile ticarette yeni hedefi de duyurdu. Kobakhahidze de konuşmasında "Liderliğiniz bize örnek oluyor" ifadesini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'den ortak basın açıklaması...
Açıklamalardan satır başlıkları şöyle:
"Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz.
Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın, Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak, gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin, bizleri, geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz.
Türkiye Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun belkemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve enerji projelerinde çalışma irademizi teyit ettik.
Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde desteğe hazır olduğumuzu sayın Başbakana belirttim. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hayatına kastedilen yapılarla bu gayrimeşru yapılarla yurt içi ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN MESAJI
Sayın Başbakanla görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık.
Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli futbol takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımız Almanya'da karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKLIĞI YAPTIĞIMIZ BİR ÜLKE"
Daha sonra sözü alan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
"Hepinize hoşgeldiniz demek istiyorum. Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa dost, komşu ülkemizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Çok yakın işbirliği yaptığımız, stratejik ortaklığı yaptığımız bir ülke. Bu ortaklığı takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum.
Sayın Cumhurbaşkanı sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor. Aynı zamanda size bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve misafirperverlik için çok teşekkür ederiz.
İkili ve çok taraflı işbirliği gündemimizi tartıştık. İşbirliği konusunu ele aldık. Bunun yanısıra ilişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Türkiye tarafından desteklenmesi çok önemli.
Gürcistan AB aday ülkesi. Geleceğe yönelik planlarımız bağlamında. Aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Karşı karşıya kaldığımız sınamalara ortak ne yapabiliriz diye konuştuk. Biz Kafkaslar'da ülkelerin barışçıl şekilde beraber yaşamalarını destekliyoruz.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması gerçekten çok önemli gelişme. Bu sayede bu iki ülkenin nihayetinde gerçek barış anlaşmasına ulaşacaklarına inanıyoruz. Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş tabii ki bölgenin barış altyapısına karşı tehdit oluşturuyor.
"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'IN 1 NUMARALI TİCARET ORTAĞI"
Türkiye'nin çözüm bulma için gösterdiği çabaları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizdeki gelişmeleri paylaştım. Bunun yanısıra Ortadoğu konusunu ele aldık. Gürcistan, her zaman Ortadoğu'da barışın tesis edilmesinin yanında.
Türkiye, Gürcistan'ın 1 numaralı ticaret ortağı. Bu ortaklığı daha da derinleştirmeyi ele aldık. Bu işbirliğinin ortaklığın derinleştirilmesi her iki ülkenin de faydasına olacak. Ticaretin barış ve istikrar için önkoşul olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye-Azarbaycan-Gürcistan arasındaki işbirliği gerçekten çok önemli. Farklı stratejik projeleri ele aldık. Stratejik ortaklığımızın bu alanda da geliştirilmesi çok önemli. Eğitim, savunma, güvenlikten bahsettik. Her bir işbirliği alanı çok değerli.
Bu toplantı ziyaret bir kere daha işbirliğinin her iki ülkenin de yararına olduğunun göstergesi oldu."
"ARAMIZDAKİ DIŞ TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"
"Tekrar sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
İnşallah aramızdaki dış ticaret hacmini 3,5 milyar dolardan 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Yatırımlar konusunda birçok yatırımcımız, şu anda 300 civarında Gürcistan'da sürekli yatırımlar yapıyorlar. Bütün bunlar Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor."