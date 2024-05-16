Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'den ortak basın açıklaması...

Açıklamalardan satır başlıkları şöyle:

"Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, istikrar ve refahına yönelik güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Ayrıca Gürcistan'ın, Avrupa Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarına olan desteğimizin süreceğini ifade ettim. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki siyasi durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Türkiye olarak, gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Sahip olduğumuz potansiyelin, bizleri, geliştireceğimiz yeni iş imkanlarıyla bu rakama da kısa sürede ulaştıracağına inanıyoruz.

Türkiye Gürcistan ilişkilerinin önemli bir sütununu bölgesel işbirliği projeleri oluşturuyor. Tarihi İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun belkemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve enerji projelerinde çalışma irademizi teyit ettik.

Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde desteğe hazır olduğumuzu sayın Başbakana belirttim. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hayatına kastedilen yapılarla bu gayrimeşru yapılarla yurt içi ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN MESAJI

Sayın Başbakanla görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık.

Filistin halkının özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk zemininde desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok anlamlı ve kıymetli buluyorum.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli futbol takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımız Almanya'da karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKLIĞI YAPTIĞIMIZ BİR ÜLKE"

Daha sonra sözü alan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

"Hepinize hoşgeldiniz demek istiyorum. Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa dost, komşu ülkemizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Çok yakın işbirliği yaptığımız, stratejik ortaklığı yaptığımız bir ülke. Bu ortaklığı takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum.

Sayın Cumhurbaşkanı sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor. Aynı zamanda size bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve misafirperverlik için çok teşekkür ederiz.