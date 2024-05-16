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        Haberler Gündem Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme

        Son dakika haberi Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme

        Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti eksenli iddialara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı

        Giriş: 16.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:31
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        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
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        Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara Emniyeti eksenli iddialara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

        Öner’in avukatı Suna Öztaşdönderen Habertürk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        “Soruşturma gereken titizlikle devam ediyor. Bu konuda gerek adli, gerek idari makamlar hassas bir şekilde çalışmaktadır. Müvekkil kendisi vekil olarak benim katılımımla adliye gitmiştir. İfadesini verirken etkin pişmanlığa ilişkin bir tercih söz konusu değildir. Etkin pişmanlıktan yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Korkunç bir linç politikası izlenmekte. Öncelikle emniyet mensubu hala sayın Öner. Kurumuna sorumlulukları devam etmekte. Başarılı bir geçmişi de var. Çok iyi operasyonlara imza atmış ve hiç adlı idari soruşturma geçirmemiştir. Hep mevzuata uygun kanun adamı olmuştur. Soruşturmada gizlilik kararı vardır. Bu sebeple öncelikle buna riayet etmek gerekir. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımızda tamdır.Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımızda tamdır.Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımızda tamdır. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımız da tamdır.”

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        ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden K. G. Ö. “yurtdışına çıkış yasağı” adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir. Şüphelilerle ilgili Masak raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.

        Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.

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