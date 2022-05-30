Video oyun sektörü her yıl daha çok kullanıcıya ulaşırken, son yıllarda mobil oyunlarda 'hypercasual' adı verilen tür öne çıkıyor.
Öyle ki, App Annie’nin State of Mobile Gaming 2022 raporuna göre, yalın oyun dinamikleriyle çalışan ve buna rağmen birçok kullanıcı tarafından uzun saatler boyunca oynanan hypercasual oyunlar, geçtiğimiz yıl 13 milyar kez indirildi.
Hypercasual türü, mobil oyun sektörünün lokomotifi olmayı sürdürürken, uluslararası alanda Türkiye’nin bu konudaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen oyun girişimi Hyperlab, tohum yatırım turunu tamamladığını duyurdu.
7.5 milyon dolar değerlemeye ulaşan İstanbul merkezli şirket, Crytek’in kurucusu Avni Yerli ve ACT Capital’ın kurucusu Ali Can Temel’den yatırım aldığını açıkladı.
Yatırımla ilgili görüşlerini paylaşan Hyperlab CEO’su Abdurrahman Kurt, "Tohum yatırım turu bizim için stratejik bir önem taşıyor. Crytek gibi bir sektör devinin arkasındaki isim olan Avni Yerli’nin deneyimlerinin Hyperlab’in gelecek yolculuğuna önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz" dedi.
2019 yılında Abdurrahman Kurt, Berat Can, Halit Altuntaş ve Utku Bayat tarafından kurulan Hyperlab, geliştirdiği bir oyunla geçtiğimiz aylarda ABD uygulama mağazalarında ilk 5 oyun arasına girerek milyonlarca mobil oyuncuya erişmişti.
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