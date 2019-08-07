Hususi (Yeşil) Pasaport nedir? Hususi Pasaport kimlere verilir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Hususi (Yeşil) pasaport almak için şartlar gerekiyor. Hususi Pasaport genellikle bürokrasi, devlet sporcusu,iş adamları, devlet memuru gibi konumda olan vatandaşlara veriliyor. İşte Hususi (Yeşil) Pasaport hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,

Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),

Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

Devlet sporcularına,

Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT NASIL ALINIR?

Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Yeşil pasaport hakkını kullanmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilir.

Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri

Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge

İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge

Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge

18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname

1 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm)

Nüfus cüzdanının aslı

HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT SÜRESİ NE KADAR?

Hususi yeşil pasaportlar, çalıştığınız kurumdaki yöneticinizin talebine ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen parametrelere göre 6 aydan 5 yıla kadar verilebilmektedir.