Husumetlilerin kavgasında hastane savaş alanına döndü!

DHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı.

Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.