Hüsnü Özyeğin: Yüzde 10-20 ile yetinen yönetici yaklaşımı geride kaldı

Temasını yatırım alanında iş birliği ve birlikte büyümek üzere şekillendiren CVC Bosphorus’24’te, “Invest Together, Stronger Together” mottosu altında; yatırım dünyasındaki trendler, gelişmeler ve yaşanan ortak sorunların çözümleri tartışıldı. Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin’in açılış konuşmasının ardından gerçekleşen oturumda Fiba Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, iş dünyasında girişimciliği konuştu.

Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin: “İş dünyasında genel olarak girişimciler, piyasaları dolaşıp iş fikirlerini yatırımcılarla paylaşarak finansman bulmaya çalışırlar. Ben farklı bir yöntem izliyorum. Uzun yıllar profesyonel yöneticilik yapmış başarılı iş liderlerini buluyor ve onları girişimci olmaya ikna ediyorum. Ben bunu ‘Bireysel sermaye girişimi’ olarak adlandırıyorum. Doğru insanları bir araya getirdiğimde onlara özgürlük vermenin başarıyı da beraberinde getireceğini biliyorum” dedi. İş dünyasında girişimci ve kurucu bakış açısına sahip yöneticilere ihtiyaç olduğunu belirten Özyeğin, çok hızlı değişen bir dünyada yıllık yüzde 10-20 büyüme ile yetinen yönetici yaklaşımının geride kaldığını da sözlerine ekledi.

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İş dünyasında başarılı girişimciliğin aynı zamanda eğitime de dayandığını belirten Özyeğin, “Üniversitelerin dış dünyayla daha güçlü ilişkiler kurması gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de ilk girişimcilik lisans programını Özyeğin Üniversitesi’nde biz başlattık. Dünyaya baktığımızda, geleceğin mesleklerinin de hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu görüyoruz. Biz de bu yıl Özyeğin Üniversitesi’nde girişimciliği destekleyecek geleceğin mesleklerine yönelik bir lisans programı başlatıyoruz” dedi.

PARAYA ERİŞİM ZORLAŞTI

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ise Fibabanka olarak gerçekleştirdikleri yatırımlarla, bankanın dijitalleşme vizyonuna sunduğu katkıyı ve girişimlere sağladığı değeri anlattı. Ömer Mert konuşmasında, “Pandemi döneminde birçok girişimin hızla geliştiğine şahit olduk. Ancak şimdi içinde bulunduğumuz konjonktürde, girişimler için paraya erişim çok daha zor hale geldi. Bankalar, girişimlere kredi sağlama konusunda çekimser bir yaklaşım sergiliyor. Biz Fibabanka olarak hem girişimlerin finansal ihtiyacına cevap veriyor hem de bilgi ve tecrübe birikimimizle büyüme süreçlerine destek oluyoruz. Biliyoruz ki, konu girişimlere sermaye desteği vermekle son bulmuyor. Hedefimiz; Türkiye’den global çapta büyük oyuncular çıkarmak. Türkiye’den çok büyük değerler çıkabilmesinin yolu ise kurumsal girişim sermayesi şirketlerinin güç birliği yapmasından, girişimlere ciddi bir desteğin sunulmasından geçiyor. Bu hedefe ulaşmak için iş birliği çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.