Husiler ABD'ye ait uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Seri, Husilerin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 8 saat süren iki saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA'nın haberine göre; ilk saldırıda Umman Denizi'ndeki ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını kaydeden Seri, bunun ABD'nin Yemen'e düzenleyeceği saldırıya hazırlık yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

Husi lider, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını ifade etti. Söz konusu saldırıların Filistin ve Lübnan halkını desteklemek için gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar devam edeceğini vurguladı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

ABD tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, ABD güçlerine karşı önleyici bir askeri eylem yapıldığını belirtti.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Geçiş sırasında USS Stockdale ve USS Spruance muhriplerinin "en az 8 tek yönlü saldırı, mürettebatsız hava sistemi, 5 gemisavar balistik füze ve 3 gemisavar seyir füzesi tarafından saldırıya uğradığını" belirten Ryder, saldırıların engellenmesi sonucu gemilerin hasar görmediğini ve hiçbir personelin yaralanmadığını söyledi.

Ryder, ayrıca, 11 Kasım'da CENTCOM kuvvetlerinin Babulmendep Boğazı'nı geçerken uğradığı Husi saldırısını başarılı bir şekilde püskürttüğünü ifade etti.

Ryder, uçak gemisi Abraham Lincoln'e yönelik saldırı iddiasına ilişkin ise "Bu konuda herhangi bir saldırıdan haberdar değilim." dedi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD kuvvetlerine yönelik iki ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamış, ilk saldırıda ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını duyurmuştu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.