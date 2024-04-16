Hüseyin Yücel'den VAR ve Semih Kılıçsoy açıklaması

Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi öncesinde konuşan Yücel, teknik direktör Fernando Santos'un ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve yönetim olarak Türkiye Kupası'na odaklandıklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüp olarak transfer komitesi kurduklarını, bu komitenin de vakit kaybetmeden yerli ve yabancı teknik direktör alternatiflerine odaklandığını aktaran Yücel, "Türkiye Kupası'nı tamamladıktan sonra görüşmelere başlayacağız. Taraftarlardan ricamız var, sosyal medyada çok söylemler dönüyor. Bu söylemlere itibar etmesinler. Transfer komitemizde 5 arkadaşımız var, onların ya da başkanımızın ağzından duymadıkları söze itibar edilmesin." açıklamasını yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçimli genel kurul hakkında da konuşan Yücel, şunları kaydetti:

"Biz ilk gün hangi noktadaysak, yine aynı noktadayız çünkü Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Bayramdan önce de Kulüpler Birliğinde bunu dile getirmiştik. Bazı kulüplerimiz gibi sabah farklı, akşam farklı demeç vermeyi ne etik buluyoruz ne de düzgün bir davranış olarak görüyoruz. Beşiktaş olarak ilk günkü yerdeyiz."

- "Semih Kılıçsoy için herhangi bir teklif yok"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un Avrupa'da bir kulübe transfer olacağı iddialarına da cevap veren Yücel, "Semih'in transfer olacağı iddiaları sadece dedikodu. Semih Kılıçsoy için herhangi bir teklif yok ama Semih bizim için ve Türkiye için çok kıymetli bir oyuncu. Belki de bu zamana kadar Avrupa'ya satılan oyuncular içinde en yüksek bonservis bedeliyle satacağımız oyuncu. Ama şu anda onun kafasını Paris Saint-Germain, Chelsea gibi olur olmaz dedikodularla meşgul etmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.