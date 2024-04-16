Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret: İki taraftan da sıcak mesajlar

        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret: İki taraftan da sıcak mesajlar

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Çin lideri Şi Cinping'in konuğu olarak Pekin'de temaslarda bulundu. Scholz, yapısal konularda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtirken, Cinping ise Almanya ile ticari ortaklık için 'büyük' bir potansiyele sahip olduklarını söyledi. Scholz, Cinping'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için Rusya ile konuşmasını rica ettiğini de söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Şansölyesi Scholz, Çin'e üç günlük kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

        Çin lideri Şi Cinping'in konuğu olarak Pekin'de bulunan Scholz, Almanya'nın Çin'le bir 'ayrışma' yaşamak istemediğini ancak yapısal konularda ilerleme kaydedilmesi ve işbirliğinin kalitesinin arttırılması gerektiğini söyledi.

        Scholz, Alman şirketlerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de rekabet edebilmeleri için daha iyi bir pazar erişimi ve eşit bir oyun alanı sağlanması talebini Çin'e iletti.

        Bununla birlikte Scholz, otomobil üreticisi BMW de dahil olmak üzere bazı Alman şirketlerinin Çin'de yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olduğu için Cinping'e teşekkür etti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili de konuşan Scholz, "Cinping'e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için Cinping'den Rusya ile görüşmesini de rica ettim" dedi.

        Scholz, hem Almanya'nın hem de Çin'in Gazze'de iki devletli çözüm konusunda mutabık olduklarını belirtti.

        "Ortaklığımız bir risk değil"

        Cinping ise Almanya ile Çin'in ekonomik ilişkilerinin 'kazan-kazan' çerçevesinde büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

        Çin lideri, "Her iki taraf da 'korumacılığa' karşı dikkatli olmalı ve üretim kapasitesi konularına 'objektif' bakmakta ısrarcı olmalıdır" dedi. İkili ilişkilerin, iki ülke de birbirine saygı duyduğu müddetçe devam edeceğini söyleyen Xi, "Tüm alanlarda, uzun vadeli ve stratejik perspektifte ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

        İki ülkenin endüstrisinin 'birbirinin içine geçtiğini' söyleyen Cinping, "İki tarafın yararına olacak ortak ilişkiler herhangi bir risk taşımıyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Habertürk Anasayfa