Türkiye'de bir zamanlar en çok tercih edilen yolcu minibüsleri arasında yer alan Magirus minibüsler artık üretilmiyor.

Rize’de yaşayan 25 yaşındaki Oğuzhan Bayraktar babasından kalma 1979 model Magirus'u yenilemek için aylarca uğraştı. Hurda minibüsün son hali ilgi uyandırdı.

İHA'nın haberine göre aracın 25 yıldır çalışmadığını yaptıkları değişikliklerle minibüsü farklı bir görüntüye kavuşturduklarını belirten Bayraktar, minibüsü satmayı düşünmediğini belirtti.

Minibüsü tamamen değiştiren Bayraktar, aracın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Aracı babam Çayeli'nde bir köyde buldu. Biz de minibüsü dizayn ederek bu duruma getirdik. Tüm tasarımını kendimiz yaptık. Sonuçta ortaya güzel bir eser çıktığını düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 ayda yaptık. Boya haricindeki tüm işler kendi el emeğimiz. Talibi çok, 80 bin TL gibi rakam teklif edenler var, ancak satmayı düşünmüyorum. Satılık değil" ifadelerini kullandı.