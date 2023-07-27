"İMKAN VERİLSE DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİM"

Aracını yük taşımak yaptığını söyleyen Polat, "Kamyoneti köyde kullanıyorum, trafiğe çıkma iznim olmadığı için tarladaki, bahçedeki işleri yapmak için kullanıyorum. Bu araç benim için bir tecrübe oldu, imkan verilirse bunun daha iyisini yapabilirim. Araç dışında el arabası, oyuncak evler yapıyorum. Metal ve ahşap işlerini yapabiliyorum" şeklinde konuştu.