Hümeyra kimdir, kaç yaşında? Hümeyra'nın hayatı ve biyografisi

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90'lı yılların ortalarında ekranlardan uzak kalsa da 2000'li yıllarda "Avrupa Yakası" ve "Babam ve Oğlum" gibi başarılı projelerle tekrar dikkat çekti. Çağan Irmak'ın yönettiği bu projelerle genç kuşaklarla da tanışmış oldu. Ayrıca "Kabuslar Evi" ve "Ulak" gibi filmlerde de rol aldı. Peki, Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında? Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Hümeyra, 2007 yılında TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nda "Işık Saçan Apollon Heykelciği" ödülünü aldı. Ayrıca "Unutursam Fısılda" filmindeki performansıyla da önemli bir başarı elde etti.

Hümeyra Kimdir? Kariyerine gazetecilikle başlayan Hümeyra, İstanbul Ekspres Gazetesi'nde Beyoğlu muhabiri olarak çalışmıştır. Ancak asıl tanınırlığı müzik ve oyunculuk alanında gelmiştir. 1970'lerden itibaren müzik kariyerine adım atan Hümeyra'nın "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük ilgi görmüştür. REKLAM Oyunculuk kariyeri ise Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle başlamış ve birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer almış, özellikle "Unutursam Fısılda" filmi ve "Avrupa Yakası" dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Hümeyra nereli? İşte Hümeyra hayatı… Özel hayatına gelince, Ankaralı olan Hümeyra birçok evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1967'de Haluk Aşkın ile yapmış, sonrasında Fikret Hakan, Mithat Bigat, Ömer Kavur ve Jimmy Cicero ile evlenmiştir. Bu evliliklerden hiçbiri uzun ömürlü olmamıştır. Hümeyra, müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarıları ve renkli özel hayatıyla Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından biri olarak bilinmektedir.

Tiyatro oyunları: 2003 - Ben Anadolu: Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002 - Kral Ölüşüyor: Eugene İonesco - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991 - Ödüller Kimin: Jean-Noel Fenwıck - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989 - Kuşlar (oyun): Aristopfanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı - Karl valentin - Ortaoyuncular

1985 - Aş Bunları Aş: Henry Denker – Ali Poyrazoğlu tiyatrosu

1984 - Orkestra - Ali Poyrazoğlu tiyatrosu

1983 - Gol Kralı Sait Hop Sait - Ali Poyrazoğlu tiyatrosu

1982 - Deliler Boşandı Aziz Nesin - Ali Poyrazoğlu tiyatrosu

1981 - Selam Meloş 45’lik plakları: Adım Kadın - Ben Sana Mecburum

Aşk Kapıyı Çalınca - Bir Damla Yaş

Benim Derdim Seninle - Bundan İyisi Can Sağlığı

Ceylan - Yalan Dünya

Dilber - Perişan

Do Do Do Si Si Re - Sevdim Seni Bir Kere

Dönülmez Bir Yoldayım - Ey Sevgili Sevgilim

Kördüğüm - Yol

Olmasa (Güzelliğin On Para Etmez) - Ölüm

Onu Bana Sakla - Sus Duymasın

Otuz Beş Yaş - Susun Susun Ağlayacağım

Seni Bırakamam - Yüzün Yağmurda

Sessiz Gemi - Şükür Verdiklerine

Yardan Haber Yok - Yiğit Albümlerinden bazıları: 1977 - Anlatamıyorum

1984 - Benim Şarkılarım

1987 - Yıllar Sonra

1990 - Tutkulardan İntihar

1993 - Bana Gel

1994 - Sessiz Gemi

1997 - Beyhude

2000 - Eski 45’likler Film ve dizilerinden bazıları: 2019 -2020 - Kadın (Fazilet Aşçıoğlu) (Tv Dizisi)

2019 - Biz Böyleyiz (Nezihe) (Sinema Filmi)

2018 - Şahsiyet (Feza Yurtgil)(Tv Dizisi)

2015 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Cavide) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - Paramparça (Maide Erkoç) (Tv Dizisi)

2014 - Unutursam Fısılda(Ayperi'nin İleri Yaşı) (film)

2013 - Yalan Dünya 3.sezon (Çiğdem) (Tv Dizisi)

2012 - Annem Uyurken (Gül)(dizi)

2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl- (Konuk Oyuncu) (dizi)

2011 - Dedemin İnsanları

2009 - Melekler Korusun (dizi)

2008 - Güneşin Oğlu

2008 - Ulak

2007 - Avrupa Yakası(dizi)

2007 - Sıla(dizi)

2006 - Kabuslar Evi: Son Dans

2006 - Sınav

2006 - Kelebek Çıkmazı (dizi)

2006 - Estağfirullah Yokuşu(dizi)

2006 - Hatırla Sevgili (dizi)

2005 - Babam ve Oğlum

2005 - Hayalimde hep sensin(dizi)

2002 - Üzgünüm Leyla(dizi)

1996 - 80. Adım

1995 - Bir Kadının Anatomisi

1993 - Yaz Yağmuru

1990 - Devlerin Ölümü

1991 - Kurt Kanunu

1987 - Köşe dönücü

1986 - Asiye Nasıl kurtulur?

1982 - Mine

1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi

1981 - Unutulanlar

1980 - Talihli Amele

1970 - Adsız Cengaver