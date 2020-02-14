14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in yeğeni Sedat Çelenk ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ceren Atalay isimli bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla Çelenk'in kız arkadaşlarını taciz ettiğini ve kardeşinin de darp edildiğini öne sürdü.
'TACİZ' İDDİASI
Yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşarak durumu anlatan Atalay, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:
12.02.2020 tarihinde saat 00.45 civarı Uludağ Grand Yazıcı otelin gece kulübüne indiğimiz esnada, masalarında Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu'nun da bulunduğu Sedat Çelenk isimli şahıs (Kendisi Alkoçlar otelin müdürlerindenmiş. Hülya Koçyiğit'in yeğeni olduğunu öğrendik) önce kız arkadaşlarımızı taciz edip, olay sırasında orada olmayan, sonradan aramıza gelen erkek, kardeşimin yüzüne yumruk atıp darp etmiştir.
CEREN ATALAY: ŞİKAYETİMİZİ ASLA GERİ ÇEKMEYECEĞİZ
Yüzündeki gözlüğünü yamultmuştur ardından karakolda yanımıza arkadaşı gelip şikayeti çekmemizi istemiş ve bizi Alkoçlar otelde ağırlama teklifinde bulunmuşlardır ama ortada darptan çok taciz olduğu için asla şikayetimizi çekmeyeceğiz.
Bu süreçte bu olayın duyulmasını ve duyarlı vatandaşlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Parayla her şeyi ve herkesi satın alamayacaklarını öğrenmelidirler.
Ayrıca şahıs Türkiye Kayak Federasyonu başkanıymış. Kardeşimin burnu çatlamıştır, darp raporumuz da var.
"PAYLAŞIM YAPMAMA KARARI ALDIK"
Olayın ardından yaptığı paylaşımları kaldıran Ceren Atalay, "Süreç tamamlanana kadar olayla ilgili paylaşım yapmama kararı aldık. Teşekkür ederiz destek olan herkese" ifadelerini kullandı.
Taciz ve darp suçlamaları ile gündeme gelen Sedat Çelenk ise konuyla igili açıklama yapmak istemedi.
HÜLYA KOÇYİĞİT'İN KARDEŞİ KAZA GEÇİRMİŞTİ
Öte yandan Hülya Koçyiğit'in kardeşi Nilüfer Çelenk, geçtiğimiz hafta Bursa'da konakladığı otelde kaza geçirmişti.
Uludağ'a oğlu Sedat Çelenk'i görmeye giden Nilüfer Çelenk, konakladığı otelde merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçirmişti. İki gün Çekirge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çelenk, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye nakil edilmişti.
Nilüfer Çelenk'in sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!