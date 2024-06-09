Hülya Koçyiğit: 3 gün gözlerimi kaybettim

Hülya Koçyiğit, ailesine olan bağından bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel şehre ben kızımı gelin olarak yolladım. O yüzden Bursa'ya çok sık gidip geliyoruz, çok da seviyoruz. Aile benim için her şeyden önde, içinde büyüdüğümüz aile ve kendi kurduğumuz aile. Anne ve babamızdan ne gördüysek öyle oluşuyoruz. Oluşturduğumuz kişiliği de evlatlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan o aile dayanışması, ailenin birbirine olan yardımı, sevgisi… Benim için hayatta en değerli şey ailedir. Sadece benim için değil, Türk insanı aile demek." ifadelerini kullandı.