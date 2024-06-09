Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: 3 gün gözlerimi kaybettim

        Hülya Koçyiğit: 3 gün gözlerimi kaybettim

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festival'nin sekizinci gününde, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Bursalılarla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Tayyare Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli ile keyifli bir söyleşiye imza attı.

        • 3

          Hülya Koçyiğit, ailesine olan bağından bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel şehre ben kızımı gelin olarak yolladım. O yüzden Bursa'ya çok sık gidip geliyoruz, çok da seviyoruz. Aile benim için her şeyden önde, içinde büyüdüğümüz aile ve kendi kurduğumuz aile. Anne ve babamızdan ne gördüysek öyle oluşuyoruz. Oluşturduğumuz kişiliği de evlatlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan o aile dayanışması, ailenin birbirine olan yardımı, sevgisi… Benim için hayatta en değerli şey ailedir. Sadece benim için değil, Türk insanı aile demek." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "YÜREKTEN SEVE SEVE YAPILMASI GEREKEN BİR MESLEK"

          Oyuncu adayları için tavsiyelerde bulunan Koçyiğit, "Seçtiğiniz meslek gerçekten özveri isteyen bir meslek, ancak ve ancak tutkuyla, yürekten seve seve yapılması gereken bir meslek, bir kere her şeyden önce buna hazırlıklı mıyız onu bilmek gerekli. Geçen gün programıma Ali Poyrazoğlu'nu konuk etmiştim, o dedi ki, "Oyunculuk demek ömür boyu iş beklemek demek." Çok da yanlış değil, eğer seçimlerinizi doğru yaparsanız doğru işler yapmış olursunuz” diye konuştu

        • 5

          "HAYAT BİTTİ DEDİM"

          Koçyiğit, Rabia filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı; "Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu. Eğer bir sahne tehlikeliyse de o sahneyi bizzat kendimiz oynamalıydık uzun yıllar sosyal sigortamız da yoktu. Rabia filminde talihsiz bir kaza oldu. 3 gün gözlerimi kaybettim. Hiçbir şey görmemecesine… 21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim. Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım, ciddi bir kazaydı benim için…"

        • 6

          "ÇOK GÜÇLÜ BİR AKTÖR"

          Torununun eşi Engin Altan Düzyatan için övgü dolu sözler söyleyen Koçyiğit, "En son izlediğim dizi Diriliş Ertuğrul'du. Gerçekten Engin Altan Düzyatan'ı tanımış olmaktan, ailenin bir parçası olmasından dolayı çok mutluyum. Fevkalade bir ailenin içinde büyümüş, çok derli toplu bir beyefendi, çok mükemmel bir baba. Aktörlüğü için zaten söyleyecek bir sözüm yok, çok güçlü bir aktör. Onun için Diriliş Ertuğrul'u başından sonuna kadar büyük bir heyecanla izledim" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Habertürk Anasayfa