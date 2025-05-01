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        Haberler Müzik Hülya Avşar ve Hakan Altun, aynı şarkıda buluştu

        Aynı şarkıda buluştular

        Hülya Avşar ile Hakan Altun, 'Ahım Olsun' şarkısıyla ile bir araya geldi. 'Ahım Olsun' 2 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 19:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:35
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        Aynı şarkıda buluştular
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        Türk müziğinin sevilen seslerinden Hülya Avşar ve arabesk müziğin güçlü ismi Hakan Altun hayranlarını şaşırtacak yepyeni bir proje ile bir araya geliyor. Sanat dünyasının iki dev ismi 'Ahım Olsun' şarkısı ile gerçekleştirdiği sürpriz düet ile, kırık bir kalbin ayrılık sonrası yaşadığı derin duyguları müzikseverlerin beğenisine sunacak. İkilinin herkesi çok şaşırtan iş birliği müzik dünyasında büyük yankı uyandıracak.

        Hülya Avşar’ın duru yorumu, Hakan Altun'un güçlü sesi ve hisli sözleriyle 'Ahım Olsun' şarkısında birleşti, ortaya hem dinlemeye hem de klibi ile izlemeye doyulmaz, etkileyici bir düet çıktı. Sosyal medyadan duyurulduğu andan itibaren büyük ses getiren ve merak uyandıran düet hem müzik dünyasını hem de ikilinin sevenlerini çok heyecanlandırdı.

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        HÜZNÜN İLACI HÜLYA AVŞAR VE HAKAN ALTUN’DAN!

        Modern müzikal enstrümanlar ile harmanlanan Hülya Avşar ve Hakan Altun’un eşsiz yorumu, şarkının duygusal derinliğini katlayarak kırık kalplerin marşı olmaya aday. Biten bir aşkın ardından yaşanan duygusal çöküntüyü ve kalp kırıklıklarını en gerçek sözlerle anlatan şarkının sözlerini Hakan Altun kaleme aldı. Yine Hakan Altun ve Aydın Kara’nın birlikte bestelediği 'Ahım Olsun'un düzenlemesi de Aydın Kara imzası taşıyor. Şarkının kendisi gibi duygu yüklü klibinin çekimleri ise başarılı yönetmen Kemal Başbuğ’un objektifinden çıktı.

        Hülya Avşar & Hakan Altun 'Ahım Olsun' Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 2 Mayıs Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hülya Avşar
        #hakan altun
        #Ahım Olsun

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