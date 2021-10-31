HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün Gain'deki 'Dayı Şov' programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1988-1991 yılları arasında aşk yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili konuştu.

58 yaşındaki oyuncu, "Telefonumdan Tanju'yu silmedim. Ne olursa olsun dünya çapında bir ödül olan 'Altın Ayakkabı' aldı." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN BİLDİĞİ BİR KONU ZATEN"

Öte yandan Hülya Avşar, ilk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile gerçekleştirmişti. Ancak Avşar, Tecirli ile iki yıl sonra boşanmıştı. Ünlü oyuncu, bir dönem şarkıcı Coşkun Sabah ile aşk yaşamıştı.

Hülya Avşar'ın Sabah ile birlikteyken futbolcu Tanju Çolak ile yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürülmüştü. Sabah, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada "Herkesin bildiği bir konu zaten." diyerek Avşar'ın kendisini Çolak ile aldattığı yönündeki iddiaları doğrulamıştı.

BİR KIZI VAR

Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Zehra adında bir kızları bulunan ikili, 2005 yılında yollarını ayırmıştı.