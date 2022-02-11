Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Hızlı tempoda yürüyüş yapan Avşar, muhabirleri karşısında görünce şaşırdı.

"Siz nereden çıktınız?" diyerek gazetecilere takılan Hülya Avşar, "Soru sormayın. Konuşmayacağım. Sizi seviyorum ama konuşmak istemiyorum." dedi.

Ünlü isim, daha sonra sözlerini yineleyerek, "Boş verin soru sormayın, kahve içelim." ifadelerini kullandı.