"SAKİNLEŞTİYSENİZ SIRA BENDE"

Avşar, kendisine gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, 'Hep birlikte bugünleri aşacağız' kısmı değil de 'simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var; kendim kazandım, hiç de kolay olmadı, hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri beraber atlatacağız.